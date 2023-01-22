تفاصيل الحصول على قرض شخصي 2 مليون جنيه للموظفين بضمان «المرتب»

إذا كنت تعمل في إحدى الشركات أو الجهات الحكومية، فلديك فرصة للحصول على قرض شخصي بتمويل يصل إلى 80% من راتبك الشهر وبحد أقصى 2 مليون جنيه، حيث يتح بنك قناة السويس قروضا شخصية لكافة الموظفين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي.

وبحسب ما أعلنه بنك قناة السويس، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، فإن قيمة القرض تصل إلى 80% من راتب الموظف، حيث يتم سداد الحد المستخدم بالكامل عند تحويل الراتب الشهري، ويتم تجديد التمويل كل 12 شهر، ويتيح البنك إمكانية سداد أقساط القرض من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال محفظة البنك على الهاتف المحمول.

شروط الحصول على القرض من بنك قناة السويس

واشترط البنك على الموظفين الراغبين في الحصول على القرض، أن يكون الحد الأدنى لسن المتقدم لا يقل عن 21 سنة، ولا يزيد السن عن 60 سنة عند آخر قسط، بالإضافة إلى أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل لا يقل عن 1500 جنيه، وتحويل الراتب بموجب اتفاقية من الشركة أو الجهة التي يعمل بها.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض من بنك قناة السويس

وعن المستندات المطلوبة أعلن البنك، أنه يجب على المتقدم للحصول القرض إحضار أصل بطاقة الرقم القومي سارية وصورة ضوئية منها، بالإضافة الى أصل فاتورة المرافق، مياه أو كهرباء أو غاز، لآخر ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى خطاب مفردات المرتب بشرط أن يكون معتمدا من جهة العمل بالإضافة إلى كشف حساب بنكي عن آخر ثلاثة أشهر، وتعهد بتحويل الراتب الشهري معتمد.