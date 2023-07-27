«حماة الوطن» يدين اقتحام المسجد الأقصى.. ويدعو لوقف استفزازات قوات الاحتلال

أدان حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، استمرار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، دون مراعاة للأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأوضح الحزب في بيان عنه، أنّ الإصرار من جانب قوات الاحتلال في اقتحام المسجد الأقصى الشريف، وبمشاركة مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وعددا من المتطرفين يقوض كل محاولات السلام الشاملة في المنطقة، ويزيد حالة الاحتقان.

منع المصلين من دخول المسجد الأقصى

وأكد الحزب أنّ منع المصلين من دخول المسجد الأقصى من جانب قوات الاحتلال، يمثل جريمة مكتملة الأركان، وتتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

حماة الوطن يدين تصرفات الاحتلال

ودعا حزب حماة الوطن، المجتمع الدولي، للتدخل من أجل وقف الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ومحاولات منعهم من دخول المسجد الأقصى.

وحذّر الحزب من أنّ استمرار هذه التصرفات غير المسؤولة يؤدي لحالة من عدم الاستقرار في المنطقة، لاسيما وأنّ هذه التجاوزات لن تؤثر على مكانة المسجد الأقصى الشريف وقدسيته كمكان لعبادة المسلمين باعتباره وقفا إسلاميا خالصا، ولن تفلح محاولات القوات الإسرائيلية في تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى.