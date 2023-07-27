العثور على جثة شخص في حي عتاقة بالسويس

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس على جثة شخص ملقاه بين العمارات السكنية بحي عتاقة في السويس في ظروف غامضة، وتواصل أجهزة البحث كسف ملابسات الواقعة.

تلقت مديرية أمن السويس إخطارا بالعثور على جثة لشخص في العقد الرابع من العمر ملقاه في ظروف غامضة بين العمارات السكنية بمدينة الحرية التابعة لحي عتاقة بمحافظة السويس.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وأن هناك شبهة جنائية من عدمه عن طريق فحص الأشخاص ذوي العلاقة بالمجني عليه.

وأجرت قوة من المباحث الجنائية بقسم شرطة عتاقة، معاينة الواقعة وتبين أن الجثة لشخص يدعى «هـ .ع» يبلغ من العمر 35 عاما، وتجري المباحث تحرياتها حول الواقعة، والوصول إذا كان وراء الحادث صفة جنائية من عدمه.

وتلقي مرفق إسعاف السويس بالعثور علي الجثة وتم نقليها لثلاجة حفظ الموتى بالسويس، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لتوالي التحقيق في الواقعة