العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أرض زراعية بطنطا (صور)

عثر أهالي منطقة الاستاد بمدينة بطنطا، على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة وسط أرض زراعية، وفي حالة تعفن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

العثور على جثة شاب

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية وغرفة عمليات الإسعاف بمدينة طنطا، تلقت بلاغاً من أحد المزارعين، يفيد العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، ملقاة داخل أرض زراعية، بالقرب من منطقة الاستاد، أثناء ري الأرض الخاصة به.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب في العقد الرابع من العمر ملقاة داخل أرض زراعية منزرعة بمحصول الأرز، مرتديا ملابس داخلية، ولا يوجد به اي اصابات ظاهرية، والجثة في حالة تعفن.

ندب الطب الشرعي

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، ومراجعة بلاغات المفقودين والمتغيبيين بأقسام الشرطة وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.