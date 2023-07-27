رئيس «أزهرية سوهاج» يهنئ الرابعة على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية

هنأ الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية في اتصال هاتفي الطالبة مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي فتيات، لحصولها على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، متمنيًا لها مزيدًا من التفوق والتقدم.

وأعرب رئيس منطقة سوهاج الأزهرية عن خالص تقديره وتهانيه لأسرة الطالبة على ما بذلوه من جهد ورعاية لتحقق المركز الرابع علي مستوى الجمهورية، متمنيًا حظ أوفر في القادم لمن لم يحالفه التوفيق في الدور الأول.

وقدم رئيس منطقة سوهاج الأزهرية التهاني والتبريكات لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوي محافظة سوهاج ولجميع الناجحين.