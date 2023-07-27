أوائل الثانوية الأزهرية علمي آخر عامين نفس المجموع.. «سكة التفوق واحدة»

ظهرت قائمة أوائل الثانوية الأزهرية 2023، وانتشرت الفرحة والسعادة بين جميع أهالي الطلاب في مختلف المحافظات، فالبعض لم يتوقع أن يكون من الأوائل والبعض الآخر انهار من البكاء عندما تم التواصل معه من الأزهر الشريف وتم إخباره بالنتيجة وأنه من قائمة الأوائل.

أوائل الثانوية الأزهرية

وتطابقت نسبة الأول على الشعبة العلمية هذا العام من طلاب الثانوية الأزهرية مع نسبة الأول من الشعبة العلمية في العام الماضي من أوائل الثانوية الأزهرية، ففي هذا العام حصل الأول على نسبة 99.85% بمجموع 649 والتي حصل عليها كل من الطالبة حبيبة السيد خليفة والطالبة أسماء عبدالله السماحي والطالب عصام هلال الحريري

وعبرت الطالبة أسماء عبد الله عبد الله محمد السماحي، بمحافظة كفر الشيخ، عن بالغ سعادتها لحصدها المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية القسم العلمي في تصريحاتها لـ«الوطن» وأنها لم تكُن تتوقع هذا النجاح والتفوق، وأنّ تكون من أوائل الثانوية الأزهرية 2023، موضحة أنّها ستلتحق بكلية الطب البشري بجامعة الأزهر لنكمل مسيرة أشقائها، فشقيقها الأكبر خريج كلية الصيدلة ولها شقيقة أخرى طالبة بكلية الصيدلة.

وفي العام الماضي حصلت كل من الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية التي حصلت على نفس النسبة وهى 99.85%؜ بمجموع 649 وعبرت حينها عن مدى سعادتها خلال حديثها لـ«الوطن» وسجدت شكرا لله والتحقت بكلية الطب، لتصبح طبيبة تستطيع مساعدة المرضى البسطاء، وكذلك الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء، على نفس النسبة وهى 99.85%؜.

وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة ثراء سمير الرشيدي بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة حبيبة حمدي عبدالرحمن (بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة ندى حسين السعودي بنسبة 97.46%.

نتيجة الثانوية الأزهرية

ويترقب الكثير من الطلاب موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول برقم الجلوس، وذلك نحو أقل من ساعة من اعتمادها وإعلانها خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده ظهر اليوم الخميس في تمام الساعة 12، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.