أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة القليوبية.. أدبي وعلمي ومكفوفين

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة القليوبية، لأقسام الأدبي والعلمي والمكفوفين، عقب اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، وقدم المحافظ التهنئة للطلاب وأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية، كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد.

وأضاف محافظ القليوبية، في بيان، أنّ التعليم الأزهري له مكانة خاصة، وهو شريك مع المحافظة في العديد من الملتقيات الطلابية والدينية والأزهرية، مؤكداً اهتمام الدولة به باعتباره سبيلا لإعداد وتأهيل الكوادر التي تخدم الوطن في كل المجالات.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة القليوبية

وأوضح الشيخ عبد الموجود دسوقي، مدير الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية في بيان للمنطقة، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة القليوبية وهم:

أوائل القسم العلمي

- إبراهيم طه إبراهيم طه كله، الأول.

- أدهم محمد فيهم السيد دياب، الثاني.

- محمد عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن أحمد، الثاني مكرر.

- شهاب محمد أمین محمود الشيخ علي، الرابع.

- عبد الله محمود محمد إبراهیم حجاز، الرابع مكرر.

- عبد الله نصيف فهمي سيد أحمد الشيخ، الرابع مكرر.

أوائل القسم الأدبي

- روان السيد الشحات عبد الشافي، الأولى.

- نادية أيمن مصطفى خليل، الثانية.

- عبد الله محمد عودة متولي، الثالث.

- ابتسام أحمد محمد صلاح غنيم، الرابعة.

- ثريا هيثم محمد أحمد حسنين، الخامسة.

أسماء أوائل المكفوفين

- آية إيهاب عادل السعيد، الأولى.

- سلامة بیومي صبحي محمد فرج، الثاني.

- عبد الرحمن صبحي رشاد محمد عبد الغني، الثالث.