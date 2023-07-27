فيلم مطرح مطروح يحقق 116 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق الفنان محمود حميدة، إيرادات منخفضة بفيلمه «مطرح مطروح»، حيث جاء في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المتنافسة في دور العرض.

إيرادات فيلم «مطرح مطروح» لـ محمود حميدة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم «مطرح مطروح» لـ محمود حميدة حقق أمس 116 ألف جنيه بدور العرض، وجاء في المرتبة الأخيرة بين الأفلام الأخرى المنافسة، وطرح منذ أسبوع في دور العرض، ويُتوقع أن يستمر خلال موسم الصيف.

نجاح كبير لـ فيلم مطرح مطروح

وسبق وأعلن منتج الفيلم محمد السبكي، أنّ الفيلم يضم عددا كبيرا من النجوم، ويحمل الكثير من المفاجآت، ويشارك في بطولته النجم البريطاني سكوت آدكنز الشهير بـ«بويكا».

أبطال فيلم مطرح مطروح

المخرج وائل إحسان يجمع بين عدد من الأبطال، منهم محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر ومحمد السعدني وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد عز.