فيلم «مطرح مطروح» لمحمود حميدة يحقق 151 ألف جنيه في دور العرض أمس

حقق الفنان محمود حميدة إيرادات متوسطة بفيلمه «مطرح مطروح»، الذي يعرض حاليًا بدور العرض، واحتل المرتبة الأخيرة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم «مطرح مطروح» لـ محمود حميدة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «مطرح مطروح» حقق أمس 151 ألف جنيه بدور العرض، ومن المميز خلال هذا العام مشاركة النجم البريطاني سكوت آدكنز الشهير بـ«بويكا»، في فيلم مطرح مطروح.

وروّج النجم البريطاني سكوت آدكنز الشهير بـ«بويكا» للفيلم، مؤكدًا أنه سيتواجد بدور العرض المصرية لمشاركة الجمهور مشاهدة الفيلم.

قصة فيلم مطرح مطروح

يدور فيلم مطرح مطروح، في إطار من الكوميديا في فترة الأربعينيات، من خلال ذهاب أسرة الفنان محمود حميدة الذي يجسد شخصية موظف حكومي، إلى المصيف، ويتفاجأون بنشوب الحرب وتورطهم فيها ومن هنا تنطلق الأحداث.

فيلم مطرح مطروح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر ومحمد السعدني وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.