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الموزع محمود الدفراوي: فيلم «مطرح مطروح» مستمر في دور العرض ولا صحة لسحبه

كتب:

ضحى محمد
02:57 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023
مطرح مطروح

مطرح مطروح

انتشرت عدة أخبار على بعض المواقع الإخبارية، بسحب فيلم «مطرح مطروح» من بعض دور العرض، بسبب عدم الإقبال جماهيريا.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن فيلم مطرح مطروح موجود بدور العرض، ولم يسحب من أي سينما حتى الوقت الراهن، ويحقق نجاحا ملحوظا.

أحداث فيلم مطرح مطروح

من المقرر أن يستمر عرض فيلم مطرح مطروح بموسم الصيف الحالي، إذ تدور أحداثه، في إطار من الكوميديا في فترة الأربعينيات، من خلال ذهاب أسرة الفنان محمود حميدة، الذي يجسد شخصية موظف حكومي إلى المصيف، ويتفاجأون بنشوب الحرب وتورطهم فيها، ومن هنا تنطلق الأحداث.

أبطال فيلم مطرح مطروح

فيلم مطرح مطروح، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر ومحمد السعدني وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، ويشارك النجم البريطاني سكوت آدكنز الشهير بـ«بويكا»، الذي يظهر ضمن أحداثه.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.