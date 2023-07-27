مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة 2023 لم تشهد حصول أي طالب على 100%

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن عدم حصول أي طالب على نسبة 100% في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا على عدم وجود تدخل في ذلك من جانب جهات التصحيح.

وأوضح المصدر أنه مع اقتراب الانتهاء من إعداد نتيجة امتحانات الثانوية العامة، تبين عدم حصول أي طالب على الدرجات النهائية في جميع المواد.

نتيجة الثانوية العامة 2023

قال المصدر لـ«الوطن» إن عدم حصول أي طالب على الدرجة النهائية في كل المواد في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، أمر طبيعي، لوجود أسئلة مقالية ليس لها إجابة نموذجية واحدة، وكل طالب يصنع الإجابة وفق قدراته ومهاراته ومفاهيمه للإجابة المطلوبة، لافتا إلى أن ارتفاع نسب النجاح في بعض المواد لأكثر من 90% لا يعني أن هناك طلاب حصلوا على الدرجات النهائية في جميع المواد.