بسمة: نفتقد طلعت زكريا في الجزء الجديد من فيلم حريم كريم

عبرت الفنانة بسمة عن حزنها الكبير بسبب توديع عدد من أبطال الجزء الأول لفيلم حريم كريم، وعدم مشاركتهم في الجزء الجديد لرحيلهم ومنهم الفنان طلعت زكريا.

بسمة تتحدث عن فيلم حريم كريم

وقالت بسمة لـ «الوطن»: «هذه هي سنة الحياة، هناك فنانين راحوا وغادروا الحياة ولن يكون لهم نصيب في العمل، ولكن هناك أيضا جيل جيد سيظهر وربما يسطع نجمه في هذا الجزء، فرحمة الله على من غادرونا، ونعتز بكل ضيف جديد على الفيلم».

دور بسمة في حريم كريم

وتحدثت بسمة عن دورها في فيلم حريم كريم: «الفارق الوحيد الذي اختلف في شخصيتي بين حريم كريم وأولاد حريم كريم، هو أني كنت أشعر بالخجل بعض الشيء، في خلق معرفة وعلاقات مع أبطال العمل الذي أشارك فيه».

أبطال فيلم حريم كريم

فيلم «أولاد حريم كريم» من بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس .