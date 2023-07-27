وظائف شاغرة لجميع المؤهلات دون خبرة في القاهرة.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى مجموعات الهايبر ماركت الشهيرة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى مجموعات الهايبر ماركت الشهيرة، لذا نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية وحقوق ومميزات الوظائف وموعد ومكان تنظيم الملتقى التوظيفي، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب والرياضة موعد الملتقى ليكون يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس المقبل، ليبدأ في تمام الساعة 10 صباحا، ويستمر حتى 3 عصرا، ويكون في وان قطامية - معمار المرشدي - طريق الدائري في اتجاه المعادي - بالقرب من كوبري القطامية ونفق السخنه وبجوار توكيل فولفو وستاربكس - برج 215 الدور الخامس.

الوظائف المطلوبة

1- مديرو فروع.

2- مدير أغذية طازجة.

3- مشرف أغذية جافة.

4- مشرف كاشير.

5- كاشير.

6- موظف FMC.

7- محضر طلبات.

8- منسق ممرات.

9- بائع عطارة.

10- بائع خضار وفاكهة.

11- بائع لحوم (أفرنجي).

12- بائع بقالة.

13- موظف أمن.

14- موظف نظافة.

15- سائق فسبا خاصة (يشترط امتلاكه فيسبا).

16- مشرف تبريد وتكييف.

17- فني تبريد وتكييف.

الشروط المطلوبة لوظائف الشباب والرياضة

- أماكن العمل تكون في قباء والنزهة والزيتون وحدائق القبة ومدينة نصر والمقطم والتجمع والهرم وفيصل وحدائق الأهرام وأكتوبر ومدينة الفردوس والمهندسين والدقي والفسطاط والمعادي.

- أن يكون المتقدم ل الوظائف لديه جميع المؤهلات للخريجين فقط.

- لا يشترط على المتقدم للوظائف أن يكون لديه خبرة.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف الخالية على 40 عامًا.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب حسب كل وظيفة و الخبرة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي عائلي.

- تتيح الشركة العاملين فرصة الحصول على ترقية للمتميزين.

- توفر الشركة للعاملين بها دورات تدريبية.