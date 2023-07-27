وظائف مطلوبة في مصر.. منها نجار بمرتب 10 آلاف جنيه

استعرض موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف، وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الوظائف الشاغرة التي تناسب كافة المؤهلات والتي تطلبها شركات القطاع الخاص، شرط توافر سنوات خبرة ومؤهلات للحصول على الوظيفة.

وذكر موقع «فرصنا»، أن التقديم لـ الوظائف الشاغرة يتم من خلال التوجه للشركات وفق العناوين المعلنة أو التقديم المباشر من خلال الموقع الرسمي للمنصة المعنية بالوظائف.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل فرص العمل المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مهندس مكتب فنى

اسم الشركة: ريادة للبناء والتطوير.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة نجار أثاث

اسم الشركة: باراجون للتنمية العمرانية.

مقر العمل: جسر السويس - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 15 سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27 - 55 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 7000 - 10000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة سيلز عقارات

اسم الشركة: أى جى بي.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 6000 - 8000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس معماري

اسم الشركة: السليماني.

مقر العمل: سيدي جابر - الاسكندرية.

سنين الخبرة: سنتان لـ‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - الهندسة المعمارية).

الراتب الأساسي: 5000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: كيميت ميديا.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة .

سنين الخبرة: سنة ـل‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: صناع السعادة.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 4 لـ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة صيدلي/ صيدلانية

اسم الشركة: صيدليات جبر.

مقر العمل: المعادي- المقطم - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: سنة ‎لـ5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الصيدلة) .

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4500 - 7000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 50 - 1500 جنيه مصري.

وظيفة ممرضات

اسم الشركة: عيادة داو ديرما للجلدية والتجميل.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنتان لـ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 6000 - 6500 جنيه مصري.

وظيفة محاسبين خبرة

اسم الشركة: شركة أبناء مخلوف لصناعة الشنط والأكياس.

مقر العمل: الأزبكية - الخليفة - الدرب الأحمر - الزاوية الحمراء - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط .

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس مصمم 3D

اسم الشركة: شيفت.

مقر العمل: النزهة - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.

وظيفة أخصائي نظم ومعلومات جغرافية

اسم الشركة: confidential.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الآداب).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدير مالي

اسم الشركة: ليفين لمستحضرات التجميل.

مقر العمل: برج العرب - الإسكندرية.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 10000 - 20000 جنيه مصري.