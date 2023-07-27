وظائف جديدة توفرها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد

أعلن وزارة الشباب والرياضة عن فرص عمل ووظائف خالية للخريجين الجدد وذوي الخبرات.

شروط ومزايا وظائف وزارة الشباب

« الوطن » تستعرض أحدث الوظائف الخالية وفرص العمل المتوافرة حاليا، والتي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، ومنها فرص عمل متعددة بإحدى شركات القطاع الخاص، وأخطرت الشركة وزارة الشباب والرياضة ، ضمن البروتوكول الموقع بين الطرفين من قبل، بوجود العديد من فرص العمل والوظائف الخالية لديها في فرع الشركة بمحافظة بورسعيد، وهي على النحو التالي:

1. مدير فرع.

2. مشرف كاشير.

3. مشرف استلامات.

4. مشرف الأمن.

5. مشرف أغذية جافة.

6. مشرف فريش فوود (جزارة- أجبان).

7. مشرف قسم المخبوزات والحلويات.

8. مشرف قسم الأجهزة المنزلية.

9. كاشير.

10. منسق ممرات.

11. موظف استلامات.

12. موظف أمن.

13. شيف أجبان (ثلاجة).

14. شيف جزار.

15. شيف خباز.

16. باريستا.

17. بائع بقسم الخضار والفاكهة.

18. بائع بقسم الأجهزة المنزلية.

19. فني صيانة تبريد وتكييف.

- مكان العمل: بورسعيد (بورفؤاد).

شروط ومتطلبات الوظائف المتاحة

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل متوسط علي الأقل.

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة·

- موقف واضح من التجنيد للذكور.

مزايا الوظائف المطروحة

- مميزات الوظيفة:·

- رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة·

- يوم راحة أسبوعي.

- أرباح سنوية·

- تأمين طبي (عائلي).

- تأمين إجتماعي.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/GgX55ts4Ca

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