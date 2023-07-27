وظائف جديدة في التربية والتعليم بالشرقية.. اعرف شروط التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، شروط وعدد الوظائف الشاغرة لديها في محافظة الشرقية عبر بوابة الحكومة الالكترونية، موضحة مواعيد وطريقة التقديم على هذه الوظائف.

الوظائف المطلوبة وشروط التقديم

أعضاء هيئات تعليم بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالشرقية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التعليمية التابعة للمديرية.

من أبرز الشروط الحصول على مؤهل تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.

المستندات المطلوبة

- صحيفة أحوال حديثة موضح بها: المؤهل الدراسي وتاريخه، الموقف من الجزاءات، والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، صورة معتمدة من شهادة الصلاحية سارية المفعول لمزاولة المهنة.

- السيرة الذاتية، صورة بطاقة الرقم القومي ومقترحات لتطوير الوظيفة، وعدد 4 صورة شخصية حديثة، الإنجازات التي حققها خلال فترة عمله.

طريقة التقديم

تقدم الطلبات باليد إلى مديرية التربية والتعليم بالشرقية التناسيق المختصة بالمديرية، وتنسيق التعليم الفني بالمديرية والإدارات التعليمية، والتناسيق المختصة بالإدارات التعليمية.

وأوضح إعلان بوابة الوظائف الحكومية أن التقديم يبدأ من اليوم 27 يوليو إلى 27 أغسطس المقبل