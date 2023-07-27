وظائف جديدة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .. اعرف المستندات المطلوبة

أعلن «المركزي للتنظيم والإدارة» عن تفاصيل عدد من الوظائف الخالية في الجهاز بالقاهرة والمحافظات، موضحا أن التقدم إليها يبدأ من اليوم 27 يوليو، ويستمر لمدة شهر.

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الإنتاج والاقتصاد بمحليات الوجه البحرى.

المستندات المطلوبة:

وحسب إعلان بوابة الوظائف، تشمل المستندات:

* الصورة الشخصية.

* الرقم القومي.

* صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

* بيان حالة وظيفية موصحاً به المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات إن وجدت، وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

* بيان حالة وظيفية موضحاً به المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات إن وجدت، وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

* إفادة من الشئون/ الإدارة القانونية بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

* إفادة من الشئون/ الإدارة القانونية بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

* شهادات التدريب لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

* شهادات التدريب لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

* شهادات التدريب لموظفى القطاع خاص.

* شهادة خبرة لموظفى القطاع خاص.

* شهادة خبرة للضباط المتقاعدين.

* ملف الإنجازات.

* مقترح التطوير الوظيفي وفقاً لقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017.

* المؤهل الدراسي لموظفى القطاع خاص.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث لموظفى القطاع خاص

التقديم:

- يتم التقديم الكترونياً خلال الفترة من أول أغسطس إلى 26 أغسطس 2023.