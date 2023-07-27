«الداخلية» تكشف تفاصيل مكالمة شاب مع قناة إخوانية: ادعاء كاذب

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية خلال مكالمة هاتفية ادعى خلالها المُتصل بقيام أحد جيرانه بسرقة كاميرا مراقبة خاصة به، وقيام رجال الشرطة بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية بحجزه وزوجته دون تحرير محضر، ما أدى لتعرض زوجته لنزيف كونها حامل ما أدى لوفاة جنينها.

تفاصيل التحريات

بالفحص أمكن تحديد القائم على الادعاء، وهو مقيم بالإسكندرية «سبق اتهامه في 30 قضية «نصب وتبديد»، وتبين وجود خلافات بينه وبين جيرانه نظراً لتعدي كل منهم على الآخر لعدم سداده مبالغ الصيانة، وقيامهم بتحرير العديد من المحاضر، لذلك اتصل بالقناة المشار إليها، وادعى على خلاف الحقيقة بتعرض زوجته للنزيف، ما أدى إلى وفاة جنينها في محاوله للضغط على الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس اتحاد ملاك العمارة محل سكنه كما تبين عدم تعرضه أو زوجته لأى تجاوزات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.