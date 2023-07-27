«الداخلية» تكشف تفاصيل إنهاء حياة عامل في حدائق القبة

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، باستقبال أحد المستشفيات جثمان عامل مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفى، وآخر، وبسؤالهما أقرا بأنّ شخصين اعتديا على المتوفى محدثين إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات بينهما، وعقب التأكد من صحة أقوالهم تم تحديد المتهمين وتبيّن أنّ لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.