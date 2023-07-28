«31 يوليو» آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الري

أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن الموعد النهائي للتقديم على الوظائف التي أعلنت عنها منذ 25 يونيو 2023، مقررة أن الموعد النهائي للتقديم يوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023 لذلك يتبقى 4 أيام فقط، وأن التقديم يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

التخصصات المطلوبة لوظائف الري

ووفقا لوزارة الري، فالتخصصات المطلوبة للوظائف، هي:

- مهندس كهرباء ثالث.

- مهندس حاسب آلي ثالث.

- مهندس ميكانيكا ثالث.

- مهندس مدني ثالث.

شروط التقديم في وظائف الري

وحددت شروط التقديم للوظائف سالفة الذكر، وهي:

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب.

- المتقدم لشغل الوظيفة ألا يزيد عمره عن 30 سنة.

- اجتياز التدريب اللازم الموفر من قبل الوزارة.

- إجادة استخدام الكمبيوتر.

- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

المستندات المطلوبة

- صورة شخصية للمتقدم الراغب في الحصول على الوظيفة.

- الإيتاء ببطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقما بشرط أن تكون سارية غير منتهية.

- الإيتاء بأصل المؤهل الدراسي.

- كارنيه نقابة المهندسين.

- الموقف التجنيد بالنسبة للذكور.

- الموقف من الخدمة العامة للإناث.

- بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة كون المتقدم من ذوي الهمم.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة حالة جنائية سارية على ان تكون موجهة لاى من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الموارد المائية والري.

طرق التقديم

التقديم لوظائف وزارة الري من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والادارة من خلال الرابط، أو من خلال بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــــــــــــــا.