سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمنتصف التعاملات.. هل حان وقت الشراء؟

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في منتصف التعاملات، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار الملحوظ، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، حسب ما كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية، وتجيب على سؤال على الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس بمنتصف التعاملات اليومية 2165 جنيها للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، ويُعد العيار الأكثر انتشارا داخل السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بمنتصف التعاملات 2474 جنيها للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، ويُعد العيار الأكثر نقاءً ويدخل في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات اليومية عند 1856 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 22 بمنتصف التعاملات 2268 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم بمنتصف التعاملات اليومية عند 17320 جنيها للشراء، دون إَضافة سعر المصنعية والضريبة.

الوقت مناسب لشراء

وكان عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أوضح لـ«الوطن» أنّ الأيام الحالية تشهد استقرارا في أسعار الذهب، وتُعد من أفضل الأسعار منذ فترة طويلة، لذا تعتبر الفترة الحالية مناسبة لشراء الذهب.