توقعات سعر الذهب الأيام القادمة.. و«الشعبة» تزف بشرى سارة للمواطنين

كشف ناجي فرج، عضو مجلس شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية، عن توقعات سعر الذهب الأيام القادمة في مصر، على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية لمكافحة التضخم، حيث تعتبر أعلى نسبة في أسعار الفائدة خلال 22 عاما.

توقعات بتراجع سعر الذهب الأيام القادمة

وأضاف فرج لـ«الوطن»، أنّ توقعات سعر الذهب الأيام القادمة ستسجل تراجعا كبيرا، مشيرا إلى أنّه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب لتقترب من 1930 جنيها للجرام الواحد من عيار 21، وذلك خلال الفترة المقبلة، مقابل سعر 2165 جنيها حاليا، متراجعا بقيمة 200 جنيه في الجرام، كما أنّ أسعار الذهب حاليا تعتبر فرصة جيدة للشراء، مشيرا إلى أنّ الذهب يعتبر مخزن للقيمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، نحو 2474 جنيها للشراء، و2461 جنيها للبيع، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لنحو 2165 جنيها للشراء، و2155 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1856 جنيها للشراء، و1847 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبحسب ما أعلنته شعبة الذهب، فإنّ سعر الجنيه الذهب سجل نحو 17320 جنيها للبيع وهو نفس الشراء، فيما سجل الأوقية نحو 1976 دولارا للشراء.