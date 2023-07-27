«صحة مطروح»: خروج 32 مصابا في حريق المول وإجراء عملية لشخص واحتجازه

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مستشفى مطروح العام استقبل حتى الآن 33 مصابا، نتيجة نشوب حريق مول دبي، أمس الأربعاء، أغلبهم حالات اختناق وجرى السماح بخروج 32 مصابا من المستشفى لتحسن الحالة الصحية لهم بعد تقديم كل الإسعافات والخدمات الطبية لهم.

حجز حالة وإجراء عملية جراحية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، إنه جرى حجز حالة واحدة بسبب حريق المول التجاري نظرًا لاحتياجها للتدخل الجراحي، وتم إجراء العملية الجراحية بنجاح وحجز الحالة في العناية الجراحية المركزة وحالتها الصحية مستقرة ولم ينتج عن الحريق أي حالة وفاة.

تفاصيل حريق المول التجاري

وشهدت مدينة مرسى مطروح نشوب حريق كبير في مول تجاري في شارع الإسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح، أدى إلى سقوط مصابين، والتعامل النيران محتويات المحال التجارية، وتضرر منها 19 محلا وباكية، وجرى تشكيل لجنة هندسية بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعاينت المول والمرافق به مثل الكهرباء، وأوصت بإخلاء المول لحين فحص المبنى ذاته هندسيا ومدى مطابقته للمواصفات الفنية الهندسية من عدمه.