«رياضة الإسكندرية»: كشافة الأنفوشي تشارك فى المخيم الكشفي العالمي بكوريا

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» أن كشافة مصر تشارك في المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين في كوريا الجنوبية في الفترة من 1 - 12 أغسطس المقبل بـ332 كشافا وقائدا، يمثلون مصر من جميع المفوضيات الكشفية في الدولة، إذ يعد المخيم الكشفي العالمي هو الحدث الشبابي والكشفي الأكبر في العالم، ويشارك فيه 45 ألف شخص من 171 دولة حول العالم، واتخذت الجمعية شعار «ريادة واستدامة نحو المئوية».

وزير الشباب يلتقى بالمشاركين

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الإسكندرية تشارك في المخيم الكشفي العالمي بفريق كشافة مركز شباب الأنفوشي ممثلآ عن مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية ضمن الوفد المصري وتشارك مصر بأكبر بعثة علي المستوى العربي والعالمي وقد إلتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس بوفد مصر الكشفي المشارك في المخيم الكشفي العالمي المقام بكوريا مساء أمس من خلال الفيديو كونفرانس وخلال اللقاء حث معالي وزير الشباب والرياضة المشاركين علي التمثيل المشرف لجمهورية مصر العربية خلال ايام المخيم وان يكونوا واجهة مصر المشرفة.

نثق في الشباب المصري

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف أن المديرية تثق فى شباب كشافة مركز شباب الأنفوشي وأنهم سيكونوا خير سفير لمصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة فى كوريا وطبيعة فرق الكشافة والجوالة أنهم يتدربون على الالتزام والمثابرة ويعلمون أن تمثيل مصر بالخارج يحتاج مزيدا من ضبط النفس ليكونوا صورة جيدة أمام المشاركين والمنظمين ولدينا ثقة أيضا بأنهم سيحققون مركز متقدم كأفضل فريق كشفي في العالم.