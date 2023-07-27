أقدم أوبرا في العالم تنظم حفلا في منطقة الأهرامات

أعلن السفير الإيطالي لدى القاهرة، ميكيلى كاروني، في مؤتمر صحفي، عن تنظيم دار أوبرا «سان كارلو» الإيطالية، أقدم أوبرا في العالم، واحد من أكبر الفعاليات الفنية والثقافية العالمية التي تعد الأولى من نوعها في مصر، وذلك يوم 11 أكتوبر 2023، في أشهر المعالم الأثرية في العالم وهي منطقة سفح الأهرامات الممتد تاريخها عبر 4500 عام، وتتضمن حفلًا غنائيًا لعدد من أشهر مغنيي الأوبرا على الساحة العالمية، وبرنامج من روائع الموسيقى العالمية، وسوف يتم الإعلان عنهم رسميًا، خلال شهر أغسطس المقبل.

السفير الإيطالي: سعداء ومتحمسون للغاية لهذا الحدث

ويأتي الحفل العالمي تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارتي الخارجية والثقافة الإيطالية، والسفارة الإيطالية بالقاهرة، ومن تنظيم شركة RMC، للاستشارات والتسويق. ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل للبيع في مصر وعلى مستوى العالم، بداية من منتصف شهر أغسطس 2023، وذلك عبر موقع Ticketsmarche الإلكتروني.

الحفل تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عٌقد بالسفارة الإيطالية بالقاهرة حضور عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير الإيطالي لدى القاهرة، ميكيلى كارونى وأحمد عبيد، المؤسس والعضو المنتدب للشركة المنظمة للحفل.

وتعليقًا على هذا الحدث البارز، قال السفير الإيطالي لدى القاهرة، ميكيلى كارونى: «هذا الحفل الموسيقي لتياترو سان كارلو، وهو من أقدم دور الأوبرا في العالم التي لا تزال تعمل، والذى سيقام في سفح أهرامات الجيزة، يمثل لحظة تاريخية للثقافة الإيطالية فى مصر. نحن سعداء ومتحمسون للغاية لهذا الحدث المرموق الذي سينضم إليه عازفون منفردون يحظون بشهرة عالمية، كما أنه سوف يجذب اليه جمهورًا راقي المستوى من جميع أنحاء العالم».

وبدوره، أشاد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون البارز مع السفارة الإيطالية، موضحًا: «تجمع مصر وإيطاليا علاقات تاريخية راسخة، وخاصة في مجال الثقافة التي تُعَد عنصرًا هامًا يربط بين الدولتين وبين جميع الدول، لذا نحن سعداء بإطلاق أوبرا ‘سان كارلو‘ الفريدة لأول مرة في مصر، ونخطط لمواصلة هذا التعاون لتنظيم سلسلة من الفعاليات المتميزة، والتي سيكون لها أثر مشهود في الثقافة والفن، وتسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والروابط بين الدولتين».