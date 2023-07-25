«إكسترا نيوز» تستعرض معالم المدينة التراثية بالعلمين الجديدة.. مسرح روماني ودار أوبرا

استعرضت جاكلين ماهر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا من مدينة العلمين الجديدة، وتحديدا من المدينة التراثية، واستعرضت أهم محتوياتها التراثية.

أرض مدينة العلمين

وقالت موفدة «إكسترا نيوز»: «أرض العلمين الجديدة قبل 5 أعوام، كانت مشهورة بمشاركتها في الحرب العالمية الثانية ما بين دول الحلفاء ودول المحور، وقبل 5 سنوات كانت أرض ملغمة بحوالي 21 مليون لغم تملأ الصحراء، ولكن بعد عام 2018 أصبحت من مدن الجيل الرابع، ومن المدن التي يوجد بها عدد من المقومات المختلفة والمباني والأحياء المختلفة».

وأضافت أن «مدينة العلمين يوجد بها 14 حيا على مساحة حوالي 50 ألف فدان، وبها عدد من الخدمات والأهداف التي تكونت من أجلها مدينة العلمين الجديدة، وأن مدينة العلمين من المستهدف أن يكون عدد الساكنين بها حوالي 4 ملايين مواطن سيستمتعوا بكل الخدمات المقدمة».

أبرز معالم المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة

وتحدثت موفدة «إكسترا نيوز»، عن المدينة التراثية بشكل تفصيلي، وقالت: «المدينة التراثية تتوسط مدينة العلمين على مساحة 260 فدان وبها عدد من المنشآت ما يقرب من 70 منشأة مختلفة منها الخدمية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى كنيسة ومسجد وفندق ومتحف وبها العديد من الخدمات».

وأضافت: «المدينة التراثية أيضا تحتوي على المسرح المكشوف، ويطلق عليه المسرح الروماني، لأنه مقام على الطراز الروماني، ويسع حوالي 800 شخصا للحفلة الواحدة، وأيضا يوجد مجمع سينمات ويسع لـ9 قاعات عرض وحوالي 1090 كرسي في الحفلة الواحدة».

كما تضم المنطقة التراثية أيضا «أرض المعارض» على مساحة 50 ألف متر مسطح، ويحتوي على 5 قاعات مجهزة لاستقبال المعارض المحلية والدولية، كما يوجد في المنطقة التراثية «دار الأوبرا» وتسع لــ1200 كرسي ومكتبة، ومبنى لتنمية المهارات، وأيضا توجد منطقة البلازا، ويوجد بها المطاعم والمحال التجارية، وذلك بجانب مساحات خضراء وجراجات تستهدف منطقة جاذبة للسكان على مدار العام».