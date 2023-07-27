انتظام اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ

شهدت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ انتظام اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في الالتحاق بالكلية شعبتي «التربية الفنية، والتربية الموسيقية»، التي تستمر حتى 3 أغسطس المقبل، برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اللجان والأماكن المخصصة

وتفقدت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات عددا من اللجان والأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية، والاطلاع على نظام التصحيح وأعمال الكنترول الخاص بظهور النتائج اليومية للطلاب، وكان في استقبالهم الدكتورة سهير مجدي جرجس، عميد الكلية، والدكتورة نجلاء حسنى الأشرف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وإسماعيل هلال، أمين الكلية، ورؤساء لجان التنظيم لاختبارات القدرات.

وأثنت اللجنة على حُسن النظام والترتيب والدقة في أداء وسير أعمال التقديم واختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في الالتحاق بالكلية شعبتي «التربية الفنية، والتربية الموسيقية».

رئيس جامعة كفر الشيخ: حريصون على توفير المُناخ الملائم

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على توفير المُناخ الملائم وسُبل الراحة للطلاب خلال فترة الاختبارات ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويُسر دون مواجهة أي معوقات، مضيفاً أنّ خدمات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليتي التربية النوعية شعبتي «التربية الفنية، والتربية الموسيقية»، والتربية الرياضية، تتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت.