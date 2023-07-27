محافظ مطروح يوزع هدايا التحالف الوطني للعمل الأهلي.. أكشاك ومبالغ مالية

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، هدايا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى المواطنين وهي عبارة عن 4 أكشاك و20 منحة بقيمة 15 ألف جنيه لكل مشروع قائم كمرحلة أولى

يأتي ذلك في إطار التعاون بين محافظة مطروح وجمعية الأورمان، ومؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي لتوفير احتياجات الأسرة الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والعقيد محمد عادل مطر رئيس قطاع المساعدات والتمكين الاقتصادي بالتحالف.

تسليم 4 أكشاك ودعم مادي للمستحقين

ووزع محافظ مطروح، 4 أكشاك وديب فريزر، و10 آلاف جنيه، تسدد بقيمة 500 جنيه لمدة 20 شهرا، حيث جرى تجهيز الكشك بالمواد الغذائية وتسليم المستحقين 20 منحة لا ترد بقيمه 15 ألف جنيه لكل مشروع قائم، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

تشجيع المستحقين

ووجه محافظ مطروح في بيان التهنئة لجميع المستحقين مع تحفيزهم وتشجيعهم على زيادة مشروعاتهم، ومقدما الشكر والتقدير لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خاصة مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان على جهودهم ودعمهم للمستحقين بمحافظة مطروح.