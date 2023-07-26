«الجمعيات الأهلية»: التحالف الوطني أنفق 12 مليار جنيه لمساعدة 30 مليون مواطن

ناقش مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في ورشة العمل الذي عقدها على مدار يومين بالإسكندرية عدد من الموضوعات الهامة، أولها، الحوار الوطني، حيث قدموا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق الحوار الوطني للقوى السياسية لمناقشة كافة القضايا التي تساهم في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن التحالف الوطني أنفق 12 مليار جنيه استهدفت أكثر من 30 مليون مواطن من الأسر المستحقة.

تحديد معوقات مؤسسات العمل الأهلي

وحدد مجلس أمناء الحوار الوطني، معوقات مؤسسات العمل الأهلي ضمن موضوعات المحور السياسي، ووافق على قيام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعقد مؤتمرات ولقاءات بمحافظات مصر من أعضاء الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول معوقات العمل الأهلي ومقترحات الحل، وشارك ممثلين من أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في الجلسة التي خصصتها مجلس الأمناء، وبناء على ما تم من جلسات حوار بالمحافظات وجلسة مجلس الأمناء توصل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى رؤية لدعم العمل الأهلي في المرحلة القادمة وإزالة المعوقات وسيتم إرسال تلك الرؤية إلى مقرر لجنة الحوار المنظمات الأهلية واللجان النقابية، وفق بيان الاتحاد.

مسيرة التحالف الوطني

كما ناقش أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مسيرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بداية من ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022 والذي شرف الاتحاد بكونه أول الموقعين، مروراً بالإنجازات والتي قام بها التحالف والتي عرضت على المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 9 يناير 2023 والتي بلغت ما تم إنفاقه من أعضاء التحالف على الأسر الأكثر احتياجاً 12 مليار جنيه استهدفت أكثر من 30 مليون مواطن من الأكثر احتياجاً في صور توفير مواد غذائية، خدمات علاجية، مساكن، معاشات شهري، تكافل وكرامة وغيرها، ويعد هذا النجاح والدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وذكر البيان أن مجلس النواب أصدر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لأداء العمل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وانضم مجلس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل دعم مسيرة العمل الأهلي التنموي.

دراسات لتحديد دور الجمعيات الأهلية في تنفيذ البرامج التنمية

وناقش الاتحاد، خطة العمل في المرحلة المقبلة والتي تتضمن إنشاء المشروعات على المستوى القومي، وعمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية، وتنظيم الدورات التدريبية لموظفي الجمعيات والمؤسسات والمتطوعين، وتوثيق التجارب الرائدة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.