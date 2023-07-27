تعرف على مفاجآت أحمد سعد في مهرجان العلمين الجديدة مساء اليوم

يحيي مساء اليوم، الفنان أحمد سعد، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

أحمد سعد يشدو بـ«اختياراتي مدمرة حياتي»

علمت «الوطن» أن أحمد سعد قام باختيار عدد من أغنياته الجديدة لتكون عنوان حفل اليوم، وسيكون على رأسها أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي"، إضافة لأغنية اليوم الحلو ده، ووسع وسع، وعليكي عيون، وجت الملوك.

أحمد سعد من المقرر أن يصل بعد قليل لمدينة العلمين الجديدة لإحياء حفله المنتظر اليوم، الذي سيكون الأول له في مصر بعد إحياء حفل مهرجان قرطاج بدولة تونس، مؤخرا.

أسعار تذاكر حفل أحمد سعد

حددت شركة «تذكرتي» أسعار تذاكر الحفل وتترواح ما بين 250 إلى 600 جنيه، بخلاف أسعار الطاولات لـ10 أفراد.