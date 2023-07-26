استعدادات حفل أحمد سعد في العلمين.. وشواطئ المدينة تتزين لاستقبال الضيوف

كشف رامي محمد مراسل القناة الأولى، عن تفاصيل اللمسات النهائية لحفل الفنان أحمد سعد، المقرر إنطلاقه غدا، ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة، فضلا عن استعدادات كبيرة في شواطئ المدينة تجري بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وسط توقات بزيادة أعداد المواطنين الراغبين في زيارة المدينة ومتابعة فاعليات المهرجان.

الزوار مدينة العلمين الجديدة من مختلف الجنسيات

وأضاف «محمد»، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «كان لنا جولة بالأمس في الممشى الخاص بمدينة العلمين، والتقينا مع عدد من المصريين والعرب والمصريين المقيمين في الخارج، وكلهم أبدوا سعادة كبيرة بالمشاركة في مهرجان العلمين والتواجد في مدينة العلمين الجديدة».

تحديات ومنافسات قوية على شواطئ العلمين الجديدة

تابع ممراسل القناة الأولى، أن الشواطئ تستعد لإنطلاق عدد من المنافسات خلال الأيام المقبلة، مثل تحدي البادل والمنافسات الخاصة بالترايثلون والبطولة العربية للجودو ومنافسات جيت سكي، مضيفا أن العلمين تستعد لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاق حفل الفنان أحمد سعد.