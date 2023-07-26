خطوات حجز تذاكر حفل أحمد سعد لمهرجان العلمين.. أسعارها وموعدها

يقدم مهرجان العلمين مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية، بالإضافة إلى عروض الأزياء العالمية، فضلا عن بعض الحفلات الموسيقية لكبار النجوم، وتعد حفلة الفنان أحمد سعد من أبرز الحفلات التي ينتظرها الجمهور، وأتاحت شركة تذكرتي فرصة حجز تذاكر الحفل عبر الموقع الخاص بها.

ويهتم الكثير من الراغبين في حضور حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين بمعرفة تفاصيل الحفل، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد حفل الفنان أحمد سعد وأسعار التذاكر، وكيفية حجزها أون لاين عبر موقع تذكرتي، كالتالي:

موعد حفل الفنان أحمد سعد في مهرجان العلمين

وحددت إدارة مهرجان العلمين موعد حفل الفنان أحمد سعد، والذي يتم تنظيمه غدا الخميس الموافق 27 يوليو.

أسعار تذاكر حفل أحمد سعد بمهرجان العلمين

وحددت شركة تذكرتي المسؤولة عن حجز تذاكر الحفل أسعار التذاكر الخاصة بها، لتكون كالتالي:

- تذاكر الدرجة الأولى: يصل سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 65 ألف جنيه لـ10 أفراد..

- تذاكر الدرجة الثانية: يصل سعر تذكرة الدرجة الثانية إلى 600 جنيه.

- تذاكر الدرجة الثالثة: يصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 500 جنيه.

- تذاكر الدرجة الرابعة: يصل سعر تذكرة الدرجة الرابعة إلى 300 جنيه.

- تذاكر الدرجة الخامسة: يصل سعر تذكرة الدرجة الخامسة إلى 250 جنيها.

خطوات حجز حفلة أحمد سعد بمهرجان العلمين عبر تذكرتي

- يدخل الراغب في حجز تذكرة حفل أحمد سعد بالدخول إلى موقع تذكرتي من هنا.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بقسم الترفيه، لتظهر قائمة الحفلات المتاح حجزها على الفور أمام الراغب في الحجز.

- وبعدها يتم اختيار حفل أحمد سعد في مدينة العلمين، لتظهر أمام المستخدم الصفحة الخاصة بالبيانات المراد إدخالها والتي تتمثل في (الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف)، ثم يتم الضغط على تسجيل.

- يتم إرسال كود للراغب في الحجز عبر رسائل الهاتف، والتي يجب إدخالها في المكان المخصص لذلك.

- ثم تظهر أمام المستخدم فئات التذاكر التي يمكن اختيارها حسب سعر التذكرة والأماكن المتاحة، وبعد اختيار الفئة المناسبة يتم الضغط على تسجيل حتى بتم حجز التذكرة.