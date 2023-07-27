نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023.. متى تعلنها وزارة التعليم؟

بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة، يترقب الكثير من الطلاب نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، التي يفصلنا عن إعلانها ساعات قليلة، ويتساءلون حول ما تبقى من الوقت لظهورها، حتى يتمكنوا من معرفة المجموع الخاص بهم من أجل التقديم للكلية التي يرغبون في الالتحاق بها.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على نشر كل ما يخص نتيجة الثانوية العامة أولا بأول، وبالنسبة لموعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، فقد صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، بأنه بعد الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء الماضي، من المتوقع إعلان النتيجة في بداية الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أيضا عقد مؤتمر صحفي بمقر وزارة التعليم في العاصمة الإدارية، مطلع الأسبوع المقبل؛ لإعلان نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح وأوائل الشعبة العلمية والشعبة الأدبية.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 فور إعلانها

حرصت بوابة «الوطن» على إتاحة الفرصة للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها، كالتالي:

- الدخول على اللينك الخاص بنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 من هنا.

- يتم إدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ثم يتم اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

- ثم يتم اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وفي النهاية يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.