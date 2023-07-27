لأول مرة.. تسليم جهاز أشعة قلب «الإيكو» إلى مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ

تسلم مستشفى دسوق العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، جهاز أشعة القلب «الإيكو» والمزود ببروب أشعة القلب عبر المريء، في إطار تقديم كافة الخدمات الطبية لأهالي مركز ومدينة دسوق.

القيمة التعاقدية لجهاز «الإيكو» بلغت 95 ألف يورو

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، مدير إدارة المستشفى، أنّ مستشفى دسوق العام استلم لأول مرة جهاز أشعة القلب «الإيكو» المزود ببروب أشعة القلب عبر المريء، وهو جهاز حيوي ومكمل لعمل جهاز قسطرة القلب، لافتاً إلى أنّ القيمة التعاقدية لجهاز«الإيكو» بلغت 95 ألف يورو.

وتوجه «أبو السعد»، نيابةً عن أهالي مركز ومدينة دسوق بالشكر لمؤسسة أبو النضر الخيرية، ولرئيس مجلس إدارتها المهندس نادر حامد أبو النضر، بعد مشاركتهم في شراء جهاز أشعة القلب «الإيكو»، وتوفيره بمستشفى دسوق العام لخدمة المواطنين.

تطوير القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ يشهد اهتماماً من حيث إعادة هيكلة وتطوير المستشفيات ومنها مستشفى بيلا المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفي الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الأورام، ومستشفيات مجمع الصدر، حيث تعمل الدولة جاهدة لتطوير كافة المستشفيات وإمدادها بأحدث الأجهزة والمعدات التي ستُحدث طفرة كبيرة داخل القطاع الصحي بالمحافظة.