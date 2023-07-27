أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة مطروح.. علمي وأدبي

أعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة مطروح، وقدم خالص التهاني القلبية لأوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة بشعبتيها العلمي والأدبي.

وعقب وصول كشف أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة مطروح، اليوم الخميس، أعرب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عن سعادته بهذا التفوق الذى جاء نتيجة الجد والاجتهاد والعزيمة، موجها الشكر والتقدير لأسر الطلاب على رعايتهم لأبنائهم حتى تفوقوهم، وتكللت مجهوداتهم بالتفوق والنجاح متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة مطروح القسم الأدبي

وجاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة مطروح، القسم الأدبي كالتالي:

- الطالبة روضة إبراهيم يوسف، المركز الأول، بنسبة 88,25%، بمعهد فتيات مطروح.

- الطالبة مريم أحمد سنوسي، المركز الثاني، معهد فتيات مطروح، بنسبة 82,38%.

- الطالبة إيمان هشام محمد جمعة، المركز الثالث، بنسبة 82,22%، معهد فتيات مطروح.

- والطالبة مريم وليد فؤاد طه، معهد فتيات سيوة الأزهري، المركز الثالث مكرر، بنسبة 82,22%.

- الطالبة هايدي علي الدسوقي، معهد فتيات الرويسات، المركز الخامس، بنسبة 81,27%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة مطروح القسم العلمي

وجاء أوائل القسم العلمي الطالبة روان رضا محمد الششتاوي، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، المركز الأول، بنسبة 97,23%.

- الطالبة سهيلة محمد حسني محمد، معهد فتيات مطروح النموذجي، المركز الأول مكرر بنسبة 97,23%.

- الطالب مروان عبد السلام سليمان، معهد بنين مطروح النموذجي، المركز الثالث، بنسبة 96,92%.

- الطالب البراء محمد عطا الله خميس، معهد بنين مطروح النموذجي، المركز الرابع، بنسبة 96,46%.

- الطالب محمد مصطفي محمد إسماعيل، معهد بنين مطروح، المركز الخامس، بنسبة 95,08%.