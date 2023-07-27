أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الفيوم.. البنات يتفوقن على البنين

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الفيوم عقب اعتماد النتيجة، وخرجت محافظة الفيوم هذا العام من قائمة أوائل الجمهورية، بينما تفوقت البنات على البنين في قائمة أوائل المحافظة في القسم الأدبي.

وتستعرض «الوطن» قائمة أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الفيوم لشعبتي علمي وأدبي وللمكفوفين.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 الفيوم علمي

وبلغ عدد أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الفيوم شعبة علمي 6 أشخاص بينهم 3 فتيات و3 بنين، منهم 3 حصدوا المركز الرابع، وهي:

الأولى: رنا ياسر أحمد محمود علي الطالبة بمعهد فتيات الفيوم الأزهري، بمجموع 644 درجة، ونسبة مئوية بلغت 99.08%.

الثاني: عمر عدي محمد عبد الباقي، الطالب بمعهد الصفوة الأزهري، بجموع 643 درجة، ونسبة 98.92%.

الثالث: عبد الرحمن محمد ميلاد دسوقي، الطالب بمعهد إطسا بنين، 641 درجة، 98.62%

الرابع: عبد الله محمد سيد سعيد حامد، معهد الصفوة الأزهري، بمجموع 639 درجة، ونسبة 98.31%.

الرابع مكرر: مريم جمال علي رمضان، الطالبة بمعهد فتيات الفيوم، بمجموع 639 درجة، بنسبة 98.31%.

الرابع مكرر: ندى حمدي محمود علي، الطالبة بمعهد فتيات قلمشاه، بمجموع 639 درجة، بنسبة 98.31%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 الفيوم أدبي

وإحتلت الفتيات قائمة أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الفيوم «أدبي»، حيث حصدن الخمس مراكز الأولى، وهي:

الأولى: حبيبة سعد عبد العليم عبد الجيد، الطالبة بمعهد فتيات قلمشاه، بمجموع 599 درجة، ونسبة 95.08%.

الثانية: سلمى صلاح الدين محمد أحمد إبراهيم، الطالبة بمعهد فتيات الفيوم بمجموع 577 درجة، بنسبة 91.59%.

الثالثة: جهاد أشرف عدلي عبد المعز، الطالبة بمعهد فتيات سنورس، بمجموع 574 درجة، بنسبة 91.11%.

الرابعة: سلسبيل رمضان السيد حسان، الطالبة بمعهد فتيات دمشقين، بمجموع 570 بنسبة 90.48%.

الخامسة: ندى صلاح الدين محمود عبد الباقي، معهد فيديمن بنات بمجموع 568 درجة، ونسبة 90.16%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 للمكفوفين

وفيما يخص أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الفيوم للمكفوفين، فقد حصد طالب وحيد المركز الأول وهو مصطفى محمد محمود محمد، الطالب بمعهد طبهار بنين، بمجموع 390 درجة، بنسبة 61.905.