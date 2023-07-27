أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة قنا.. العلمي والأدبي

أعلنت المنطقة الأزهرية، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة قنا، وذلك في جميع الأقسام، سواء العلمي أو الأدبي أوالمكفوفين، وذلك بعد اعتمادها من قبل قطاع المعاهد الأزهرية في جامعة الأزهر الشريف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، وقدمت منطقة قنا الأزهرية، التهنئة للأوائل وأسرهم.

وحصلت «الوطن»، على أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة قنا، في جميع الأقسام، وهي كالتالي:.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 بمحافظة قنا القسم العلمي

سندس سليمان حساني حسن، معهد قوص، حصلت على المركز الأول بنسبة 96.62% بمجموع 628 درجة.

بسملة محمود جابر، معهد قنا النموذجي، حصلت على المركز الثاني بمجموع 627 درجة بنسبة نجاح 96.46%.

محمد عبد الرحمن أبو بكر، معهد نجع حمادي، حصل على المركز الثاني مكرر، بمجموع 627 درجة ونسبة نجاح 96.46%.

نورا صبري حسن، معهد عمر فهمي في نجع حمادي، حصلت على المركز الرابع بمجموع 625 درجة، ونسبة نجاح 96.15%.

بسملة أسعد أبوالمجد، معهد فرشوط، حصلت على المركز الخامس بمجموع 624 درجة، ونسبة نجاح 96%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 بمحافظة قنا للقسم الأدبي

وجاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 القسم الأدبي بمنطقة قنا الأزهرية، كالآتي:

رانیا أبوزيد عز العرب إبراهيم، معهد زليتم نجعع حمادي، وحصلت على المركز الأول بمجموع 596 درجة، بنسبة نجاح 64.62%.

إسراء أبوالوفا حمادة عطيفي، معهد فرشوط، حصلت على المركز الثاني بمجموع 587 درجة، بنسبة نجاح 91.75%.

مريم يحيى أمين أحمد، معهد حجازة قوص، حصلت على المركز الثالث، بمجموع 573 درجة، بنسبة نجاح 90.90%.

زينب الأدهم عبد اللاه صادق، معهد المحارة أبوتشت، حصلت على المركز الرابع بمجموع 563 درجة، بنسبة نجاح89.37%.

منة الله زارع عبد الراضي، معهد القمانة، حصلت على المركز الرابع بمجموع 563 درجة، بنسبة نجاح 89.37%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 مكفوفين

محمد حسن عبد الله عبد الرسول، حصل على المركز الأول، معهد السديس، مجموع 481، بنسبة نجاح 76.35%.

حنين خالد محمد عباس، معهد قوص، حصلت على المركز الثاني بمجموع 429 درجة بنسبة نجاح 68.10%.

فاطمة عبد العزيز حسب أحمد، معهد أبوشوشة في أبواشت، حصلت على المركز الثالث، بمجموع 396 درجة بنسبة نجاح 62.86%.