أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الغربية: الطالبات يتفوقن

أعلنت منطقة الغربية الأزهرية، عن أسماء الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بعد اعتماد النتيجة رسميا من قبل شيخ الأزهر، وإعلانها في مؤتمر صحفي الخميس، وقدم الدكتور عبد اللطيف طلحة، رئيس منطقة الغربية الأزهرية التهنئة إلى الطلاب أصحاب المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وتبين تفوق الطالبات في الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الغربية، على الطلاب.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الغربية

حصل على المركز الأول الطالب عصام هلال مصطفى الحريري، معهد العامرية الأزهري بالمحلة الكبرى، بمجموع 649 بنسبة مئوية 99.85%.

والمركز الثاني آيه فتوح جاد الحق نصر، معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم، مركز قطور، بمجموع 646 درجة بنسبة مئوية 99.38%.

والمركز الثاني مكرر الطالب عبد الله السعيد محمد عطية، بمعهد الخولي بميت بدر حلاوة، بمجموع 646 درجة بنسبة مئوية 99.38%.

والمركز الثاني مكرر الطالبة فيروز محمد محمد عبد العزيز بدره، بمعهد فتيات الرجدية بالمحلة الكبرى، بمجموع 646 درجة بنسبة مئوية 99.38%.

كما حصل على المركز الثاني مكرر الطالب مصطفى محمد عتابي عطية عتابي، المعهد الأحمدي بطنطا، بمجموع 646 درجة بنسبة مئوية 99.38%.

المركز الثاني مكرر الطالب نبيل عبد الحليم عبد الحليم منصور، بمعهد محمد رجب بسجين الكوم، مركز قطور، بمجموع 646 درجة بنسبة مئوية 99.38%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الغربية أدبي

وفي القسم الأدبي، «المبصرين»، حصلت على المركز الأول الطالبة ندى حسين السعودي عبد الفتاح، بمعهد فتيات محلة حسن، بالمحلة الكبرى، بمجموع 614 درجة، بنسبة مئوية 97.46%.

والمركز الثاني الطالبة مريم محمد عبد المؤمن عطية درويش، بمعهد فتيات طنطا، بمجموع 607 درجة، بنسبة مئوية 96.35%.

والمركز الثالث الطالبة أسماء رضا عبد الله محمد اللبان، بمعهد فتيات أكوة الحصة، بكفر الزيات، بمجموع 604 درجة، بنسبة مئوية 95.87%.

والمركز الرابع الطالبة هاجر وائل السيد غراب، بمعهد فتيات كفر الشرفا الشرقي، بمركز طنطا، بمجموع 596 درجة، بنسبة مئوية 94.60%.

والمركز الخامس الطالبة شفاء أحمد حسين السيد الصواف، بمعهد فتيات طنطا، بمجموع 594 درجة بنسبة مئوية بلغت 94.29%.

والمركز الخامس مكرر الطالبة قمر مبروك حسن منصور الديهي، بمعهد فتيات القضابة، بمركز بسيون، بمجموع 594 درجة بنسبة مئوية بلغت 94.29%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الغربية (الأدبي كفيف)

وحصلت على المركز الأول الطالبة ياسمين عبد الفتاح جلال أحمد النجار، بمعهد فتيات أكوة الحصة، بمركز كفر الزيات، بمجموع 588 درجة، بنسبة مئوية 93.33%.

حصلت على المركز الثاني، الطالبة نورهان رضا محمد الخولي، بمعهد فتيات الحسين بالعلو، المحلة الكبرى، بمجموع 515 درجة، بنسبة مئوية، 81.75%.

كما حصلت على المركز الثالث الطالبة نور فرج مسعد فرج، معهد فتيات دمرو، بالمحلة الكبرى، بمجموع 507 درجة، بنسبة مئوية 80.48%.