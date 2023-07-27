كشف الدكتور محمد رشوان رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالدقهلية، أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الدقهلية رسميا إذ أجرى «رشوان» الاتصال بهم وتقديم التهنئة لهم، يأتي ذلك في ظل بحث عدد من الطلاب خلال الفترة الماضية عن أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الدقهلية لمعرفة الدرجات والنتيجة.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الدقهلية

وحدد أسماء الأوائل علي الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الدقهلية، التي جاءت كالآتي:

المركز الأول الطالبة مروه خالد عيسى السعيد على الشعبة العلمي 647 بمجموع 99.54%.

المركز الثاني عفاف طارق محمد السيد الدقهلية منية سندوب 646 مجموع 99.38%.

المركز الثالث أنعام سامح حسني الصديق ميت علي 645 99.23%

المركز الثالث مكرر، مريم محمد محمد عبد الحي حميد الطاير ديو الوسطي 645 99.23%

المركز الثالث مكرر هبة عبدالله إبراهيم محمود شحاتة السنبلاوين 645 99.23%.

تعرف على أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الدقهلية القسم الأدبي

- المركز الأول: هاجر هلال أبو المعاطي أويش الحجر 609 بمجموع 96.67%

المركز الثاني: خالد أحمد مصطفي جصفا 597 94.76%

المركز الثالث: مريم عوض محمد المغازي السلاموني 596 بمجموع 94.60%

المركز الرابع: أسماء محمد عبد الرحيم صبرة أبو النجا ميت الكرماء592 93.97%

المركز الرابع: مكرر إسماعيل حمدي اسماعيل طلخا

592 93.97%

- القسم الأدبي كفيف

المركز الأول: آية محمد هلال أويش الحجر 568 بمجموع 90.16%

المركز الثاني: محمد المتولي محمود الباز عرابي بني عبيد 529 بمجموع 83.97%

المركز الثالث: مصطفي ياسر إبراهيم أتميدة 512 بمجموع 81.27%

وأوضحت الإدارة المركزية الأزهرية إمكانية الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية من هنا من خلال رابط محدد من قبل الأزهر الشريف