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 رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 أدبي عبر بوابة الأزهر.. اعرف الموعد

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:20 م | الخميس 27 يوليو 2023
لحظة إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

لحظة إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

أُعلنت نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، قبل ساعات، في مؤتمر صحفي للدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إذ أوضح فيه أسماء الأوائل في الشعبتين أدبي وعلمي، وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية 46.63 %، بينما جاءت نسبة النجاح للقسم الأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية 59.34%، كما جرى الكشف عن رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 أدبي عبر بوابة الأزهر.

تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 أدبي 

وحول رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 أدبي عبر بوابة الأزهر، فيمكن للطلاب الراغبين في التظلم على النتيجة في جميع مناطق الجمهورية أن يتقدموا بالتظلم مقابل دفع 100 جنيه رسوم التظلم، بداية من يوم الأحد المقبل، 30 يوليو، وستظهر نتيجة الطعون على بوابة الأزهر بعد 15 يوما، وفق ما أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية  

وحول رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 أدبي عبر بوابة الأزهر، فمن المقرر أن يٌفتح رابط التظلم المنظومة الموجود على بوابة الأزهر الإلكترونية يوم الأحد المُقبل، ويُسجل من خلالها الطالب من خلال كتابه رقمه القومي ورقم الجلوس وكلمة السر الخاصة به والعديد من البيانات الأخرى التي يحددها موقع الأزهر الشريف.

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