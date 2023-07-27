يتطلع طلاب الثانوية الأزهرية إلى معرفة توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، بعد إعلان النتيجة اليوم، في مؤتمر صحفي، وجاءت نسب النجاح 59.34% للقسم العلمي، و46.63% للأدبي.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

ومن المتوقع أن ترتفع الحدود الدنيا للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة للبنين، بنسبة 1%، ليأتي التنسيق المتوقع لكليات البنين في القاهرة بمدينة نصر، مقارنة بالعام الماضي، على النحو التالي:

- طب بنين القاهرة 630 درجة بنسبة 97%.

- طب أسنان القاهرة 620 درجة بنسبة 95.5%.

- صيدلة القاهرة 615 درجة بنسبة 94.5%.

- هندسة القاهرة 600 درجة بنسبة 92%.

كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

- كلية العلوم القاهرة تخصص عام 550 درجة بنسبة 84.5%.

- كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام 540 درجة بنسبة 83%.

- اللغات والترجمة تخصص عام 430 درجة بنسبة 66%.

- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة 582 درجة بنسبة 89.5%.

توقعات تنسيق جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة 575 درجة بنسبة 88%.

- كلية الإعلام 515 درجة بنسبة 79%.

- كلية التجارة القاهرة تخصص عام 480 درجة بنسبة 73.5%.

- كلية الزراعة القاهرة تخصص عام 495 درجة بنسبة 76%.

- كلية التربية بالقاهرة تخصص عام 385 درجة بنسبة 59%.

- كلية اللغة العربية تخصص عام 445 درجة بنسبة 68%.