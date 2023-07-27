توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر بالقاهرة بنين
كتب:
محمد أباظة
04:29 م | الخميس 27 يوليو 2023
جامعة الأزهر
يتطلع طلاب الثانوية الأزهرية إلى معرفة توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، بعد إعلان النتيجة اليوم، في مؤتمر صحفي، وجاءت نسب النجاح 59.34% للقسم العلمي، و46.63% للأدبي.
تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر بالقاهرة بنين
ومن المتوقع أن ترتفع الحدود الدنيا للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة للبنين، بنسبة 1%، ليأتي التنسيق المتوقع لكليات البنين في القاهرة بمدينة نصر، مقارنة بالعام الماضي، على النحو التالي:
- طب بنين القاهرة 630 درجة بنسبة 97%.
- طب أسنان القاهرة 620 درجة بنسبة 95.5%.
- صيدلة القاهرة 615 درجة بنسبة 94.5%.
- هندسة القاهرة 600 درجة بنسبة 92%.
كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بنين
- كلية العلوم القاهرة تخصص عام 550 درجة بنسبة 84.5%.
- كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام 540 درجة بنسبة 83%.
- اللغات والترجمة تخصص عام 430 درجة بنسبة 66%.
- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة 582 درجة بنسبة 89.5%.
توقعات تنسيق جامعة الأزهر بالقاهرة بنين
- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة 575 درجة بنسبة 88%.
- كلية الإعلام 515 درجة بنسبة 79%.
- كلية التجارة القاهرة تخصص عام 480 درجة بنسبة 73.5%.
- كلية الزراعة القاهرة تخصص عام 495 درجة بنسبة 76%.
- كلية التربية بالقاهرة تخصص عام 385 درجة بنسبة 59%.
- كلية اللغة العربية تخصص عام 445 درجة بنسبة 68%.