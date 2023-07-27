استقرار سعر اليورو في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف اليورو في مختلف البنوك المصرية، بنهاية التعاملات اليوم الخميس 27 يوليو 2023، حيث سجل اليورو في بنك مصر 34.31 جنيه للبيع، و34.06 جنيه للشراء، وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، أسعار صرف اليورو في البنوك المصرية، بنهاية التعاملات اليوم، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 34.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم: 34.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم: 34.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم: 34.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.17 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم: 34.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.17 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم: 34.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء.