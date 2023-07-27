شهدت أسعار اليورو اليوم في مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا، إذ سجّل اليورو في البنك الأهلي المصري 34.29 جنيه للبيع و34.06 جنيه للشراء، ونستعرض سعر اليورو اليوم الخميس 27-7-2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات أعلنت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 34.26 جنيه للبيع.

السعر اليورو اليوم: 34.14 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم: 34.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم: 34.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم: 34.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم: 34.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم: 34.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء.