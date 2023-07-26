سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك.. مستقر

حافظ سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك على استقراره، بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية ليسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 34.05 جنيه للشراء والبيع 34.20 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك 33.94 جنيه شراء داخل البنك الأهلي المصري فيما يسجل سعر البيع 34.11 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر 33.94 جنيه للشراء أما سعر البيع يسجل 34.11 جنيه.

سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات 34.12 جنيه للشراء و34.30 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر اليورو اليوم داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي يبلغ 34.11 جنيه للشراء والبيع 34.22 جنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس 34.06 جنيه شراء أما سعر البيع يسجل 34.22 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما بلغ سعر اليورو داخل بنك الإسكندرية 34.06 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع وصل إلى 34.22 جنيه.