«بيطري كفر الشيخ»: استحمام الماشية 3 مرات يوميا يحد من الأمراض المعدية

أكد الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أن بعض الأمراض المعدية التي تنتشر في فصل الصيف تصيب الماشية بشكل مباشر ومنها أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والجلد العقدي، مشيرا إلى أنه يجب استخدام تبريد جسم الحيوانات من الأبقار والجاموس، عبر غسل أجسادهم على مدار اليوم 3 مرات للحد من تلك الأمراض المعدية.

ربع ساعة مدة الاستحمام للماشية

وأوضح الدكتور «المغنم»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن حمي الوادي المتصدع، والحمى القلاعية، من الأمراض التي ترفع درجة حرارة الجسم لدي الحيوان، ولذلك ينصح بخفض درجة الحرارة داخل جسم الحيوان باستخدام ماء الصنبور على مدار اليوم الواحد 3 مرات، بواقع ربع ساعة استحمام علي جميع جسم الحيوان في كل مرة، وذلك للحد من الإصابة بتلك الأمراض، وكذلك المساعدة في انتظام درجة الحرارة بجسم الماشية خاصة خلال شهور الصيف والحر الشديد.

الثروة الحيوانية في كفر الشيخ

وأشار إلى أن الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، تحظى باهتمام كبير من المربين لها، كون المحافظة من المحافظات الزراعية في شمال دلتا مصر، علاوة على توافر جميع مقومات الأعلاف من ذرة، وفول، وتبن، وبرسيم في فصل الشتاء، لافتا إلى أن تعداد الثروة الحيوانية في كفر الشيخ بلغ نحو 212 ألف رأس ماشية.