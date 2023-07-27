نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. نسب النجاح وأسماء الأوائل وموعد التظلمات

أُعلن الأزهر، اليوم، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في مؤتمر صحفي، عقده الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وكشف خلاله نسب النجاح وأوائل الأقسام والشُعب المختلفة، فضلًا عن موعد فتح باب التظلمات أمام الطلبة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، بتكليف من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووصلت متوسط نسب النجاح إلى 52.38%، حيث جاءت النسبة في الشعبة العلمية 59.34%، أما عن الشعبة الأدبية فوصلت نسبة النجاح بها إلى 46.63%.

موعد فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية الأزهرية

كما أعلن وكيل الأزهر فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية الأزهرية 2023، يوم الأحد المقبل، في كل المناطق مقابل 100 جنيه رسوم لكل مادة، ثم تظهر نتيجة التظلم على بوابة الأزهر الإلكترونية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ التظلم.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023

كما أعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023، وأجرى شيخ الأزهر أمس مكالمات هاتفية لتهنئتهم، وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، وحصل على المركز الأول في الشعبة العلمية الطلاب أسماء عبدالله السماحي، الطالبة بمعهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ، وحبيبة السيد خليفة الطالبة بمعهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ، وعصام هلال الحريري الطالب معهد العامرية بالغربية بمجموع 649 بنسبة 99.85%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023

أما عن أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في الشعبة الأدبية، فقد جاء الفتيات في المراكز الأولى هذا العام، وذلك على النحو التالي ثراء سمير الرشيدي «معهد فتيات ناهيا بالجيزة» بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة حبيبة حمدي عبدالرحمن «معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة» بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة ندى حسين السعودي «معهد فتيات المحلة بالغربية» بنسبة 97.46%.

أما عن أوائل الثانوية الأزهرية من المكفوفين فهم: الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار «معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية» على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة «معهد أبو مندور بكفر الشيخ» بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر «معهد كامل عودة الخاص بالجيزة» بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة آية محمد عجور، «معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية» بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، «معهد فتيات الشقر ببني سويف» على المركز الخامس بنسبة 90%.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

وينتظر طلاب الثانوية الأزهرية بعد إعلان النتيجة اليوم، الإعلان عن تنسيق الثانوية الأزهرية، والمقرر أن يتاح للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة، وتذهب المؤشرات إلى ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بكليات الأزهر بما قد يتجاوز 1% مقارنة بالعام الماضي، ولكن لم يعلن الأمر بعد من جانب قطاع التعليم بالأزهر.