نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الفيوم.. الرابط والخطوات

أعلن الأزهر الشريف، منذ قليل، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الفيوم، وأكد أن نسبة النجاح بلغت 52.38% للدور الأول، منها 46.63% في القسم الأدبي، و59.34% للقسم العلمي.

وتصدر 6 طلاب قائمة أوائل القسم العلمي، بينما تصدرت 5 طالبات قائمة أوائل القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية 2023.

وأوضحت المنطقة الأزهرية في محافظة الفيوم أنّه يمكن لكل الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الفيوم من خلال بوابة الأزهر الشريف من خلال الضغط هنا، واتباع بعض الخطوات البسيطة الآتية:

الدخول على رابط بوابة الأزهر. الضغط على نتائج الشهادات الأزهرية. الدخول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022/2023. إدخال الرقم القومي للطالب. الضغط على بحث وستظهر نتيجة الطالب على الفور.

الفيوم خارج قائمة أوائل الجمهورية

وخرجت محافظة الفيوم هذا العام من قائمة أوائل الجمهورية، حيث لم تتضمن قائمة الأوائل أي طالب أو طالبة من محافظة الفيوم، والذين جاؤوا من محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والجيزة، وبني سويف.

5087 طالبًا أدوا الامتحانات

وأدى 5087 طالبًا امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 في 19 لجنة امتحانية بالمعاهد التابعة لمنطقة الفيوم الأزهرية، للعام الحالي في القسمين العلمي والأدبي، وسط إجراءات مشددة لتنظيم الامتحانات، ولمنع الغش، وتوفير المناخ المناسب لكل الطلاب والطالبات خلال أداء الامتحانات.