أوائل الشهادة الثانوية في منطقة الأقصر الأزهرية 2022

اعتمد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم الجمعة، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في المنطقة.

وجاءت قائمة الطلاب الأوائل كالتالي:

أوائل القسم العلمي

- المركز الأول زينب أحمد خليفة بسطاوي معهد فتيات الدير بمجموع 627 درجة بنسبة 96.46%.

- المركز الثاني محمد محمود مرتضى حامد معهد بنين الأقصر بمجموع 627 درجة بنسبة 96.15%.

- المركز الثالث فاطمة باهي أحمد رزق معهد فتيات الدير بمجموع 622 درجة بنسبة 95.69%.

- المركز الرابع أمنية سيد عبد الراضي محمد معهد فتيات الأقالتة بمجموع 601 بنسبة 92.46%.

- المركز الخامس نيرة محمد عبدالراضي أبو المجد معهد فتيات الأقالتة بمجموع 596 درجة بنسبة 91.69%.

أوائل القسم الأدبي

- المركز الأول أميرة ناصر علي محمد معهد فتيات الدير بمجموع 578 درجة بنسبة 91.75%.

- المركز الثاني آية علاء سيد أحمد جاد الرب معهد فتيات الزينية بحري بمجموع 575 درجة بنسبة 91.27%.

- المركز الثاني مكرر آية محمود نوبي حسن معهد فتيات الدير بمجموع 575 درجة بنسبة 91.27%.

- المركز الثالث حنان محمود عبدالعزيز جيلاني معهد فتيات الدير بمجموع 561 درجة بنسبة 89.5%.

- المركز الرابع ريهام أحمد رمضان أحمد معهد فتيات الدير بمجموع 554 درجة بنسبة 87.94%.

وجاء في المركز الأول القسم الأدبي «كفيف» حسان نوبي حسان عبدالرحمن معهد بنين القرنة بمجموع 521 درجة بنسبة 82.70%، وجاء في المركز الثاني غادة أبو الحجاج رضوان حسن معهد فتيات المحاميد بمجموع 368 درجة 58.41%.

رئيس المنطقة الأزهرية يهنئ الطلاب

ووجه رئيس منطقة الأقصر الأزهرية التهنئة للطلاب الأوائل، وتمنَّى لهم التوفيق والمستقبل الواعد؛ كما حثَّ جميع الطلاب بالمنطقة على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والسير على درب هؤلاء الطلاب المتفوقين.

وأشار محمد بكري، مدير إدارة الامتحانات، إلى أن النتيجة متاحة لجميع الطلاب عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.