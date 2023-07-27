الهيئة الاقتصادية الأوراسية: شركة بيلاوسية مصرية لإنتاج الشاحنات

أكد رئيس الهيئة الاقتصادية الأوراسية، ميخائيل مياسنيكوفيتش، أن حجم التبادل التجاري بين الهيئة الاقتصادية الأوراسية مع الاتحاد الأفريقي، سجل ارتفاعاً خلال عام 2022 الماضي، بنسبة 3.5%، معتبراً أنها نسبة غير كبيرة، وأضاف أنه نتيجة الإجراءات المتخذة، تشير نتائج النصف الأول من عام 2023 الجاري، إلى أن التبادل التجاري سجل نمواً بنسبة 15% وهو مؤشر جيد، ولابد من المضي قدماً على هذا الطريق.

وأضاف «مياسنيكوفيتش»، خلال كلمته في اجتماع رؤساء المنظمات الإقليمية الأفريقية، والذي أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، في بث مباشر اليوم الخميس: «أشكر الزملاء والشركاء من أفريقيا على هذا التعاون».

وأشار إلى أن هناك اتجاه آخر لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين روسيا الاتحادية ودول الاتحاد الأفريقي من خلال التنفيذ المشترك للمشروعات المختلفة، لافتاً إلى روسيا الاتحادية تعمل حالياً على إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، وكذلك تطوير حقول «البوكسيت»، وغيرها من المشروعات في غرب أفريقيا.

ولفت إلى أنه في مصر تعمل شركة بيلاوسية مصرية مشتركة لإنتاج الشاحنات، وهناك مشروع مهم يعمل على تحقيق البرنامج الزراعي المشترك بين بيلاروسيا وزسمبابوي، لافتاً إلى أنه في العام الماضي أمكن تحقيق وجمع محصول قياسي من القمح، الأمر الذي يلبي الحاجات الداخلية لهذا البلد، وأن الشركات المنضمة للهيئة لها فرص لزيادة التوريدات من مختلف الآلات والشاحنات وحفر الآبار.

وواصل: «نقترح إنشاء أو تشكيل بعثة الأعمال برعاية الهيئة الأوراسية واتحاد رجال الأعمال إلى بلدان أفريقية، والتوصل إلى وضع مشروع مشترك بعنوان التقنيات الأوراسية والمستقبل، ونرجو من الرئيس الروسي أن يؤيد هذا الاقتراح، ونحن على استعداد للعمل من الشركاء الآخرين للعمل على مستقبل أفضل».