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سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

كتب:

محمد سعيد الشماع
06:04 م | الخميس 27 يوليو 2023
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات بكافة البنوك المصرية، إذ سجل في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء، لذا توضح «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك الرسمية على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات اليومية: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات اليومية: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات اليومية: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات اليومية: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات اليومية: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات اليومية: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات اليومية: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات اليومية: 8.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات اليومية: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات اليومية: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات اليومية: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات اليومية: 8.18 جنيه للشراء.

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